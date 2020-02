São Paulo vê jogo no Morumbi como chance de recuperar Pablo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo precisa se consolidar na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista e o jogo contra a Ponte Preta deste domingo (1º), no Morumbi, às 16h, é considerado essencial. A partida também tem serve de recuperação de Pablo na temporada.Contratação mais cara da última temporada, Pablo ainda não atingiu o nível de desempenho que se esperava, mesmo tendo sido artilheiro do time em 2019. O ano do atacante terminou com vaias da torcida no jogo contra o Internacional e havia muita desconfiança sobre sua sequência como titular.Fernando Diniz resolveu bancá-lo, inclusive preterindo Alexandre Pato, queridinho de boa parte dos torcedores. Pablo estreou na temporada com bonito gol de fora da área contra o Água Santa e, depois, já deslocado para a ponta direita para que Pato entrasse no time, conseguiu dar assistência importante contra a Ferroviária.Mas a sequência que parecia promissora ganhou as primeiras críticas por lances desperdiçados contra Novorizontino e Corinthians -no clássico, mais uma vez recebeu vaias. E quando Antony voltou a ficar à disposição da comissão técnica, foi Pablo quem saiu do ataque titular.Para este duelo contra a Ponte, Antony deve ser desfalque. Uma entorse no tornozelo esquerdo o deixou de molho e ameaça até sua participação na estreia do São Paulo na Copa Libertadores da América, na próxima quinta-feira. E é por isso que o jogo no Morumbi ganhou tanta importância para Diniz e Pablo.É a chance de ganhar ritmo e confiança antes de um compromisso tão importante como a visita ao Binacional, na cidade de Juliaca, no Peru. Ao longo da semana, Pablo conversou bastante com o técnico e foi muito incentivado pelos companheiros a cada lance bem-sucedido nos trabalhos de finalização. A meta, agora, é transformar isso em gols para valer.Com novo técnico em campo, a Ponte Preta estréia com João Brigatti neste domingo, no Morumbi, após a saída do auxiliar técnico interino Felipe Moreira. O novo treinador duela contra o São Paulo com um desfalque. O jogador Apodi anota três cartões amarelos, além de uma possível lesão no joelho esquerdo na última partida contra o Vila Nova.O rival segue com duas vitórias, um empate e quatro derrotas no Paulista. Foram sete gols marcados e nove sofridos. Aparecendo na 3ª posição, com 7 pontos. A Ponte tem somente dois a menos que a Água Santa, que fecha a zona de classificação.SÃO PAULOTiago Volpi, Igor Vinicius (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Alexandre Pato. Técnico: Fernando DinizPONTE PRETAIvan; Dawhan, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Yuri; Danrley, Bruno Reis, Bruno Rodrigues, João Paulo e Felipe Saraiva; Roger. Técnico: João BrigattiLocal: Morumbi, em São PauloHorário: 16h deste domingoÁrbitro: Vinicius Furlan (SP)