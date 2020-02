São Paulo treina finalizações e segue à espera de Antony

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda não foi desta vez que Antony foi liberado para jogar pelo São Paulo. O atacante já realizou exames médicos e pôde fazer parte do trabalho com os demais companheiros nesta quinta-feira (20), no CT da Barra Funda.No entanto, o jogador de 19 anos aguarda que o Ajax (HOL) resolva as últimas pendências burocráticas para que a transação seja sacramentada e ele possa atuar novamente pelo time tricolor —no último sábado (15), ele ficou fora do clássico com o Corinthians.Segundo apurou a reportagem, o clube holandês já recebeu os resultados dos exames médicos e a documentação do atleta. No entanto, a equipe europeia tem até a próxima terça (25) para formalizar tudo e liberar o seguro para que Antony possa atuar tranquilamente pelo São Paulo.Por isso, o jogador é dúvida para a partida do São Paulo neste sábado (22), em Barueri, contra o Oeste. Após o empate com o Corinthians, a equipe do Morumbi ocupa a terceira colocação no grupo C do Campeonato Paulista, com nove pontos.Como a janela de transferência para a Holanda só abre no segundo semestre, Antony ainda poderá atuar pelo São Paulo no Estadual, na primeira fase da Copa Libertadores e em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro.No penúltimo dia de preparação para o encontro com o Oeste, apenas os 15 minutos iniciais foram liberados à imprensa. No período, o time aqueceu e fez um trabalho para aprimorar as finalizações. Na sexta (21), o São Paulo fará sua última atividade visando a partida válida pela sétima rodada do Paulista.