SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo retomou as suas atividades já nesta segunda-feira (9), dia seguinte à derrota para o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista. No CT da Barra Funda, a equipe trabalhou sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Em recuperação de entorse no tornozelo, Vitor Bueno iniciou o treino sozinho e ainda é considerado dúvida para o jogo de quarta-feira (11), contra LDU (EQU), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Após fazer alguns exercícios, o atacante conversou com Diniz e passou a trabalhar com o restante do elenco. Por outro lado, Juanfran, que também desfalcou o time nos últimos dois confrontos por causa de dores na panturrilha, participou desde o início da atividade junto aos demais jogadores.

Antes de a equipe ir para o gramado, Diniz exibiu um vídeo para os atletas, que puderam estudar um pouco mais do adversário equatoriano. Na sequência, a equipe fez o aquecimento no campo.

Para ter mais privacidade, o técnico comandou o trabalho tático sem a presença da imprensa. Os jogadores que foram poupados na rodada passada do Paulista trabalharam normalmente. O time volta a treinar nesta terça (10), novamente no CT da Barra Funda.