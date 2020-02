São Paulo reintegra Tréllez e promove Rodrigo Nestor aos profissionais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas novidades marcaram a reapresentação do São Paulo no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (5). O atacante Santiago Tréllez e o meio-campista Rodrigo Nestor foram integrados ao elenco e passarão a fazer parte do grupo comandado por Fernando Diniz.Tréllez, 30, voltou de empréstimo do Internacional no fim do ano passado e vinha treinando em horários alternativos. O colombiano não estava nos planos de Diniz, mas ganhou nova oportunidade após ter recusado investidas de outros clubes, como o Cruzeiro. O contrato do centroavante vai até o fim de 2021.Já Nestor, 19, é uma das principais promessas da base são-paulina. Por causa de problemas físicos, ele não foi titular durante a Copa São Paulo deste ano. Em sua última temporada de sub-20, ele já vai começar a trabalhar com os profissionais, mas, por enquanto, não foi inscrito no Campeonato Paulista.Com a dupla, o São Paulo iniciou a preparação para enfrentar o Santo André no domingo (9), pela quinta rodada do Paulista, fora de casa. Na última partida, o time ficou no empate por 1 a 1 com o Novorizontino no Morumbi, em jogo marcado por erros de arbitragem desfavoráveis aos são-paulinos.