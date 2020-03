Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrotado em sua estreia nesta edição da Copa Libertadores, pelo Binacional, no Peru, o São Paulo tem um jogo considerado decisivo já na segunda rodada da fase de grupos.

Vencer a LDU, do Equador, em casa, em confronto a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (10) é visto como um passo quase obrigatório para a classificação.

Ainda zerado no grupo D, o time tricolor encara um rival que começou muito bem: os equatorianos, em casa, fizeram 3 a 0 sobre o River Plate, da Argentina.

"Sem dúvida, é uma decisão. A Libertadores não te permite vacilar. A gente espera o Morumbi lotado para conquistar o resultado e embolar a nossa chave", disse o goleiro Tiago Volpi.

"Quando você está em um time desse tamanho, são muitas decisões. E o jogo contra a LDU é uma grande decisão, já que perdemos pontos no Peru", disse o técnico Fernando Diniz.

Ele não deverá contar com o meia Vitor Bueno, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. O lateral direito Juanfran, com dores na panturrilha direita, é dúvida.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Antony e Pato. T.: Fernando Diniz

LDU

Gabbarini; Quintero, Guerra, Rodríguez e Ayala; Antonio Valencia, Villarruel e Sornoza; Marcos Caicedo, Zunino e Cristian Borja. T.: Pablo Repetto

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (11)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

TV: Globo (SP) e Fox Sports