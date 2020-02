São Paulo pode perder Antony para a estreia na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo pode ter uma baixa importante para a estreia na Copa Libertadores da América. Antony teve uma entorse no tornozelo esquerdo diagnosticada e, apesar de nenhuma consequência grave da lesão, pode ficar uma semana longe dos treinamentos.A comissão técnica, entretanto, ainda não descarta o atacante para o jogo da próxima quinta-feira (5), contra os peruanos do Binacional.Antony torceu o pé esquerdo no treino de quarta (26), no CT da Barra Funda. O garoto, que completou 20 anos no início da semana, ainda tentou seguir na atividade, mas logo foi levado ao departamento médico. Com o pé imobilizado, exames foram feitos para saber a gravidade do problema.Nenhum ligamento ou parte mais sensível do tornozelo foi afetado. Assim, o tratamento tem sido conservador, e o prazo de recuperação não deve ser tão extenso. Tanto é que, mesmo sendo improvável, ele não está totalmente descartado nem sequer para o jogo deste domingo (1º) contra a Ponte Preta, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.O foco do São Paulo é recuperar Antony para a estreia na Libertadores. O elenco vai ficar no Brasil até próxima quarta (4) pela manhã, quando o último treino será realizado. Logo em seguida, a delegação embarca para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde passará a noite.Somente no dia seguinte, data do jogo contra o Binacional, é que o grupo seguirá para Juliaca, no Peru. Essa estratégia foi adotada para tentar minimizar os efeitos dos 3,8 mil metros de altitude da cidade e se tornou menos trabalhosa porque o clube conseguiu fretar um avião para cumprir o itinerário.No treino desta quinta (27), sem Antony em campo, o São Paulo voltou a contar ao menos com o zagueiro Arboleda, que havia sido liberado para resolver problemas pessoais em seu país natal, o Equador, e o lateral-direito Juanfran, poupado da atividade no dia anterior por sentir dores no pé.