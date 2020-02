São Paulo perde invencibilidade e deixa zona de classificação do Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pelo Santo André por 2 a 1 na noite deste domingo (9), no estádio Bruno José Daniel. A partida foi válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.O time, do técnico Fernando Diniz, perde a invencibilidade e cai para o terceiro lugar, do Grupo C com oito pontos. A Inter de Limeira, após bater o Corinthians por 1 a 0, lidera a chave. O Mirassol, com nove pontos, está em segundo.O São Paulo foi surpreendido pelo time do ABC. Aos quatro minutos, Fernandinho pegou sobra de bola, após escanteio, mandou no canto de Tiago Volpi. O time tricolor dava muito espaço na marcação e falhava nas finalizações. Aos 32 minutos, o volante Dudu Vieira apareceu bem na área, após cruzamento da esquerda, e completou para o gol com a coxa direita para ampliar o placar.Para o segundo tempo, Fernando Diniz fez duas mudanças. Tirou o zagueiro Anderson Martins e colocou o meia Everton, e substituiu Juanfran por Igor Vinícius - ambos laterais. O São Paulo parecia outra equipe e só não conseguiu o resultado por causa de falhas individuais na hora de finalizar. Vitor Bueno, depois de troca de passes entre Hernanes, Tchê Tchê e Pato, recebeu livre e mandou por cima do travessão.O São Paulo marcou o gol de honra aos 15 minutos com Daniel Alves. Ele cobrou falta de longa distância e a bola desviou na barreira, enganando o goleiro Fernando Henrique. O São Paulo passou a controlar o jogo diante de um Santo André recuado, mas os erros na hora de atacar dificultaram qualquer reação.FICHA TÉCNICASANTO ANDRÉ 2X1 SÃO PAULOÁrbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)Público/Reda: 6.404 pagantes/R$ 353.980,00Cartão amarelo: Vitinho Mesquita (Santo André)Gols: Fernandinho aos 4 minutos do primeiro tempo, Dudu Vieira aos 31 minutos do primeiro tempo (Santo André); Daniel Alves aos 15 minutos do segundo tempo (São Paulo)SANTO ANDRÉFernando Henrique; Ricardo Luz, Rodrigo, Luizão e Marlon; Dudu Vieira, Paulo Vinícius (Nando Carandina), Garré (Buiú); Vitinho Mesquita, Fernandinho (Julinho) e RonaldoTécnico: Paulo Roberto SantosSÃO PAULOTiago Volpi; Juanfran (Igor Vinicius), Arboleda, Anderson Martins (Everton), Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Hernanes (Brenner); Alexandre Pato, Pablo, Vitor BuenoTécnico: Fernando Diniz