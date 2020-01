São Paulo mostra força e derruba o Água Santa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um lance resume bem a cartilha do técnico Fernando Diniz e como foi construída a vitória do São Paulo, por 2 a 0, sobre o Água Santa, no Morumbi, na abertura do Campeonato Paulista.Aos 41min, quando o Tricolor já vencia por 1 a 0 e tinha total domínio das ações, o adversário se abriu todo para buscar o empate e ficou com os dez homens de linha no campo ofensivo.Só que o São Paulo ficou com a posse de bola e começou a jogada dos pés do goleiro Tiago Volpi. Na saída em velocidade, que começou com o volante Thcê Tchê, que lançou Daniel Alves, a equipe ficou com sete homens contra quatro.Depois de uma troca de passes com Vitor Bueno, na entrada da área, Daniel Alves finalizou duas vezes até conseguir fazer 2 a 0.A inteligência coletiva apareceu também no primeiro gol. Com todos os jogadores do Água Santa no comando defesa, aos 5min, Vitor Bueno, na intermediária, deixou Pablo bem à vontade. O camisa 9 foi cirúrgico na sua primeira finalização na apresentação.Alguns ajustes precisam ser feitos. Como foi um time muito agressivo em algumas ações, o São Paulo quase deixou o Netuno complicar a partida.Isso ficou muito próximo, aos 18min, na única jogada de perigo. Em duas finalizações cara a cara, o atacante Marquinho parou nas defesas do goleiro Tiago Volpi.Essa maneira incisiva de buscar o ataque prosseguiu na etapa final, mas não deu certo porque a equipe do Água Santa, mesmo em desvantagem, preferiu se cuidar para evitar uma goleada.Por mais que tenha o domínio das ações, os são-paulinos tiveram que se contentar com a vantagem de dois gols e também puxaram o freio para não se desgastarem fisicamente. Afinal, neste domingo (26), o duelo é o clássico com o Palmeiras, em Araraquara.O técnico Fernando Diniz apostou nas três trocas, todas para deixar o time mais ofensivo, mas não adiantou.Na sequência, as mudanças foram as entradas de Liziero, Alexandre Pato e Brenner. Saíram, respectivamente, Hernanes, Helinho e Brenner.SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Liziero); Helinho (Alexandre Pato), Vitor Bueno e Pablo (Brenner). T.: Fernando DinizÁGUA SANTAThomazella; Luis Ricardo, Walisson Maia, Andrés Robles e Jonathan; Wellington Reis, Pio (Velicka), Robinho (Luan Dias) e Marquinho e Felipe Azevedo; Dinei (Uéderson). T.: Fernando MarchioriEstádio: Morumbi, em São Paulo (SP)Público: 18.493 (total)Renda: R$ 523.613,00Árbitro: Edina Alves BatistaAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Marco Antônio de Andrade Mota JúniorCartões amarelos: Alexandre Pato (São Paulo); Uéderson (Água Santa)Gols: Pablo, aos cinco minutos, e Daniel Alves, aos 41 minutos do primeiro tempo