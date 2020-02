São Paulo mapeia cidade peruana um mês antes de estreia na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um mês antes de iniciar sua trajetória na Copa Libertadores da América, o São Paulo já iniciou a preparação para a partida contra os peruanos do Binacional previsto para 5 de março, às 21h (de Brasília).O clube enviou dois membros da comissão técnica para mapear a cidade de Juliaca, que fica a 3.800 metros do nível do mar, no Peru, e montar a logística da delegação tricolor para o jogo de estreia no grupo D da competição.O fisiologista Luís Fernando de Barros e o gerente José Carlos Santos viajaram juntos para Juliaca há poucos dias. Eles montaram um relatório com os locais que podem servir de auxílio para o São Paulo na hora de fazer refeições e treinamentos e também opções para hospedagem.As condições do estádio Guillermo Briceño também foram analisadas. O campo passa por ajustes para poder receber as partidas da Libertadores, incluindo a instalação de refletores para viabilizar duelos noturnos. A obra está acelerada diante da proximidade da estreia contra o São Paulo.A avaliação geral dos enviados tricolores é que Juliaca oferece estruturas simples, rudimentares. Não há hotéis novos ou bem equipados. Os campos para treino não têm as melhores condições e a própria cidade carece de urbanização. Boa parte das ruas não é nem asfaltada e sofre com pequenas enchentes.Agora, o São Paulo aproveita essas informações coletadas para montar sua programação definitiva para a viagem a Juliaca, que inclui trabalhos específicos para aguentar os efeitos da altitude. Isso passa por chegar na cidade direto para o jogo ou passar um período maior para tentar deixar os jogadores mais adaptados.Além do Binacional, no Peru, o São Paulo também vai encarar a altitude quando enfrentar a LDU, em Quito, no Equador. O outro rival do grupo D é o River Plate, que deve jogar em Buenos Aires, na Argentina, com portões fechados, por causa de uma punição, no estádio Monumental de Núñez.