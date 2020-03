São Paulo encerra invencibilidade do time feminino do Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians acabou derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo neste sábado (29), em Cotia, e deu adeus a uma invencibilidade de 48 jogos, nos quais teve 45 vitórias e três empates, marcou 148 gols e sofreu somente 18.No período em que ficou sem perder, o elenco corintiano conquistou o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores, ambos em 2019.Os dois gols sofridos diante da equipe são-paulina ocorreram ainda no primeiro tempo, quando Glaucia e Duda balançaram as redes.Até este jogo, o Corinthians estava com 100% de aproveitamento no Nacional, após as vitórias sobre Palmeiras, Avaí-Kindermann e Audax. Com nove pontos, o time ocupa a terceira colocação da competição.O São Paulo, por sua vez, conquistou sua segunda vitória no campeonato e chegou à sexta colocação do torneio, com sete pontos. Antes do clássico, o time havia vencido o Flamengo e empatado com o Internacional, além de ter sofrido uma derrota diante do Cruzeiro.A partida disputada em Cotia contou com a presença da treinadora da seleção brasileira, Pia Sundhage, que acompanhou o jogo para analisar possíveis convocadas. A equipe corintiana, aliás, tem três atletas chamadas para o Torneio Internacional da França, que será disputado entre os dias 2 e 11 de março. São elas Érika, Tamires e Andressinha.O São Paulo teve um atleta convocada, a atacante Duda.Na próxima rodada, o Corinthians vai encarar a Ferroviária, que lidera a competição com 12 pontos. O duelo será disputado no Parque São Jorge, no sábado, dia 14 de março.Já a equipe do Morumbi volta a campo no domingo (15) para encarar um novo clássico, desta vez diante do Palmeiras.O time alviverde aparece, neste momento, na sétima colocação, logo atrás do São Paulo e com um ponto a menos do que as tricolores (7 a 6).