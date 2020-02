São Paulo encaminha a venda de Antony para o Ajax por R$ 93 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com a janela de transferência fechada, o São Paulo encaminhou a venda de Antony, 19, para o Ajax (HOL). O clube holandês melhorou sua oferta pelo atacante, que é considerado uma das principais promessas das categorias de base.Pelo acordo, os europeus vão desembolsar 20 milhões de euros (R$ 93 milhões) no ato da compra. Caso o jogador cumpra algumas metas, mais 5 milhões de euros (R$ 23,25 milhões) poderão ser pagos aos tricolores.Já outros 5 milhões de euros (R$ 23,25 milhões) serão pagos referentes aos 20% dos direitos econômicos que o São Paulo ainda detém de David Neres, exigência do clube paulista na negociação de Antony.O camisa 39 poderá ainda defender o São Paulo neste primeiro semestre, afinal a janela de transferência para a Holanda só deve abrir em junho. O clube tricolor tinha a necessidade de negociar um jogador para reforçar o seu caixa —no ano passado, fechou com um déficit de R$ 180 milhões.O Ajax, por sua vez, já havia demonstrado interesse em Antony. Neste início de ano, a oferta do Ajax chegou a 25 milhões de euros (R$ 116,25 milhões), mas em um formato que não agradou aos tricolores.Desse montante, 15 milhões de euros (R$ 69,75 milhões) seriam fixos pela compra de Antony. Outros 5 milhões de euros (R$ 23,25 milhões) estariam atrelados a metas e o restante seria referente ao percentual que o São Paulo ainda tem de David Neres.Na ocasião, os dirigentes consideraram o valor fixo muito baixo e esperavam começar a negociar a partir de 20 milhões de euros, além do bônus por metas ou manutenção de direitos econômicos.Desta vez, o gerente executivo de futebol, Alexandre Pássaro, estava na Holanda para um curso da UEFA e aproveitou a ocasião para se reunir com os dirigentes holandeses.Antony volta jogar pelo São Paulo neste sábado (15), contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. O jovem estava com a seleção olímpica neste início de temporada.