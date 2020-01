São Paulo é liderado por Dani e Bueno e estreia com vitória no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo abriu o ano com uma vitória segura na noite desta quarta-feira (22), no Morumbi. A rodada de abertura do Campeonato Paulista terminou com um 2 a 0 sobre o Água Santa construído com boas virtudes trabalhadas por Fernando Diniz na pré-temporada, mas ainda com menos ímpeto ofensivo do que o técnico deseja. O foco agora está no clássico de domingo contra o Palmeiras.Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo por Pablo, com assistência de Vitor Bueno, e Daniel Alves. O Tricolor, com Tchê Tchê e Hernanes, mostrou bom toque de bola e na defesa foi pouco incomodado, ainda que uma torcida organizada tenha xingado Arboleda pela foto com uma camisa palmeirense em dezembro. Reinaldo, que seria titular, não jogou porque foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. Léo foi acionado de última hora e não comprometeu.O resultado deixa o São Paulo na liderança do Grupo C, pelo menos até o Mirassol entrar em campo nesta quinta (23) contra a Ferroviária. O clássico contra o Palmeiras está marcado para as 16h de domingo na Fonte Luminosa, em Araraquara, já que o rival está finalizando a troca do gramado do Allianz Parque. Já o Água Santa, que está no Grupo A, entra em campo novamente às 15h de sábado contra o Novorizontino.SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Liziero); Helinho (Alexandre Pato), Vitor Bueno e Pablo (Brenner). T.: Fernando DinizÁGUA SANTAThomazella; Luis Ricardo, Walisson Maia, Andrés Robles e Jonathan; Wellington Reis, Pio (Velicka), Robinho (Luan Dias) e Marquinho e Felipe Azevedo; Dinei (Uéderson). T.: Fernando MarchioriEstádio: Morumbi, em São Paulo (SP)Público: 18.493 (total)Renda: R$ 523.613,00Árbitro: Edina Alves BatistaAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Marco Antônio de Andrade Mota JúniorCartões amarelos: Alexandre Pato (São Paulo); Uéderson (Água Santa)Gols: Pablo, aos cinco minutos, e Daniel Alves, aos 41 minutos do primeiro tempo