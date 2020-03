São Paulo desperdiça chances e perde de virada em estreia na Libertadores

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo saiu na frente e teve chances para deixar a vitória bem encaminhada, mas acabou perdendo por 2 a 1 em sua estreia na Copa Libertadores, nesta quinta-feira (5). Na altitude de 3.800 m de Juliaca, no Peru, a equipe perdeu fôlego e cedeu a virada ao Binacional.

O resultado quebrou a sequência de 100% de aproveitamento dos times do Brasil na abertura da fase de grupos da competição. Todos os outros seis representantes abriram sua campanha nessa etapa com vitórias, ocorridos nos dois dias anteriores.

Parecia que o São Paulo ampliaria essa marca. Os comandados de Fernando Diniz -que, por cumprir suspensão, deixou Márcio Araújo em seu lugar no banco- demonstraram enorme superioridade técnica em relação ao adversário e criaram muitas oportunidades na etapa inicial.

Pato aproveitou uma delas, aos 21 minutos, após lançamento de Tiago Volpi e jogada bem trabalhada por Daniel Alves e, especialmente, Pablo. Porém, o próprio Pablo falhou em outras duas chances claras de gol, e Antony perdeu em oportunidade na cara do goleiro Raúl Fernández.

O Binacional sobreviveu ao primeiro tempo e soube usar o cansaço dos visitantes após o intervalo. Aos cinco minutos da etapa final, Marco Rodríguez recebeu nas costas de Arboleda e chutou por baixo de Volpi. Aos 33 minutos, Arango teve espaço para bater de fora da área e definir o placar.

O São Paulo tentará se recuperar no torneio na próxima quarta-feira (11), no Morumbi. O adversário será a LDU, que estreou fazendo 3 a 0 no River Plate e lidera a chave ao fim da primeira rodada.

BINACIONAL

Raúl Fernández; Pérez, Éder Fernández, Fajardo e Reyes; Ojeda (Guachire), Tello, Arango e Manco (Polar); D. Leudo e Marco Rodríguez (Zeta). T.: Flabio Torres

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves (Hernanes), Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Pablo (Liziero) e Alexandre Pato (Toró). T. (interino): Márcio Araújo

Estádio: Guillermo Briceño Rosamedina, em Juliaca (Peru)

Árbitro: José Méndez (PAR)

Cartões amarelos: Tello e Guachire (BIN); Daniel Alves e Igor Vinícius (SAO)

Gols: Alexandre Pato (SAO), aos 21min do 1º tempo; Marco Rodríguez (BIN), aos 5min, e Arango (BIN), aos 33min do 2º tempo