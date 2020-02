São Paulo deixa Antony fora contra o Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Antony, que já se reapresentou ao São Paulo após defender a seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico, está fora do clássico contra o Corinthians, neste sábado (15), às 19h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.O jogador, vendido ao Ajax, não teve o seguro efetuado a tempo para que ele disputasse o clássico sem correr riscos. "Ele estava com muita vontade de jogar hoje, mas por questão de prudência ele fica fora, já que tem exames médicos na semana que vem", explicou o diretor de Futebol do São Paulo, Raí.Momentos antes do clássico, Raí ainda lamentou a perda de um jogador importante no elenco, mas assegurou a permanência de Antony até o meio do ano. "É uma venda que ninguém deseja, perder um jogador como esse, mas ele vai ficar aqui no primeiro semestre e vai jogar a primeira fase da Libertadores."Dessa forma, Pablo segue formando dupla de ataque com Alexandre Pato. Nas demais posições, o São Paulo não tem grandes novidades. A única alteração em relação ao time que perdeu para o Santo André, no domingo passado (9), é a volta de Bruno Alves para formar dupla de zaga com Arboleda.Diante do Corinthians, o São Paulo precisa ganhar para entrar na zona de classificação para as quartas de final do Paulista. Antes do início da rodada, o time tricolor tinha oito pontos no Grupo C, contra nove de Inter de Limeira e Mirassol.