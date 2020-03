São Paulo dá nova chance para Pablo em clássico contra o Santos

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes pressionado, o São Paulo venceu e convenceu em seu último jogo da Copa Libertadores. Mas nem todos deixaram o Morumbi totalmente aliviados na última quarta-feira (11), quando o time bateu a LDU por 3 a 0.

Longe de viver os seus melhores dias, Pablo é questionado por uma sequência de nove partidas sem balançar as redes. O camisa 9, porém, poderá ter a chance de desencantar neste sábado (14), em clássico contra o Santos, a partir das 19h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi vazio -devido à pandemia do novo coronavírus, a partida não terá a presença de torcedores.

Para isso, o jogador conta com o apoio de uma espécie de força-tarefa montada pelo elenco e o técnico Fernando Diniz.

O treinador tenta utilizar a mesma estratégia adotada com Alexandre Pato — que também foi alvo de críticas, deu a volta por cima e agora já tem quatro gols em nove partidas. Antes de Pato desencantar, no triunfo por 4 a 0 sobre o Oeste, por exemplo, Diniz conversou com o camisa 7 para tranquilizá-lo e dar o seu recado.

Além do trabalho diário no CT da Barra Funda, o comandante dedica boa parte do tempo para falar com os seus pupilos. A ideia é entender melhor o momento de cada um e tentar descobrir uma maneira para ajudar.

"O Pablo é um grande jogador, foi contratado pelo São Paulo porque fez temporada magnífica no Athletico-PR. Ele está passando por um momento que vai acabar. A gente ganhando facilita. Estou com ele, a torcida acabou compreendendo por conta da vitória. Conforme o coletivo estiver andando, esse momento do Pablo vai acabar", disse Diniz.

Os integrantes da comissão técnica também seguem esse caminho. Não é raro ver o atacante conversar com as pessoas do departamento de futebol, que tratam a situação de modo natural.

Os jogadores demonstram o seu apoio ao colega no dia a dia. No duelo com a LDU, por exemplo, ele entrou na segunda etapa na vaga de Vítor Bueno. Nos 16 minutos em que esteve em campo, chegou perto de fazer o seu, mas não teve êxito. Após a conclusão do lance, recebeu o afago dos companheiros, como o zagueiro Bruno Alves.

A partida agora contra o Santos pode ser mais uma chance para Pablo, que balançou as redes pela última vez no dia 22 de janeiro, contra o Água Santa. Ele poderá ocupar vaga de Vitor Bueno, que diz não estar 100% recuperado de problema no tornozelo esquerdo.

Os santistas também têm problemas no departamento médico. Jesualdo Ferreira não deverá contar com Marinho, Eduardo Sasha, Kaio Jorge e Raniel, todos lesionados.

SÃO PAULO

Lucas Perri, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Antony e Alexandre Pato. T.: Fernando Diniz

SANTOS

Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Arthur Gomes, Yuri Alberto e Soteldo. T.: Jesualdo Ferreira

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (14)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

TV: Premiere