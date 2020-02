São Paulo busca fôlego no Paulista antes de altitude no Peru

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta a Ponte Preta neste domingo (1º), às 16h, no Morumbi, com a chance de conquistar pela primeira vez duas vitórias consecutivas na competição estadual.No último fim de semana, o time tricolor teve a sua melhor apresentação na temporada e goleou o Oeste por 4 a 0, em partida na qual o atacante Alexandre Pato conseguiu desencantar, ao marcar os seus dois primeiros gols no ano --o meio-campista Daniel Alves também balançou as redes duas vezes.Líder do Grupo C, com 12 pontos, a equipe comandada pelo treinador Fernando Diniz perdeu somente uma vez na competição (para o Santo André), empatou outras três partidas e venceu também três, nenhuma delas, porém, de forma consecutiva.O momento é ideal para o São Paulo iniciar uma sequência de triunfos uma vez que, na quinta-feira (5), o time viajará a Juliaca, cidade peruana com altitude de 3.825 metros acima do nível do mar, onde os são-paulinos vão estrear na Copa Libertadores, contra o modesto Binacional.A equipe do Morumbi vai disputar a fase de grupos da Libertadores após quatro anos. A última vez que isso ocorreu foi em 2016, quando avançou até a semifinal e foi eliminada pelo Atlético Nacional (COL). No ano passado, o time tricolor não passou da chamada pré-Libertadores, quando foi eliminado pelo Talleres (ARG).Para o último compromisso antes da estreia no torneio continental, o técnico Fernando Diniz não deve poupar nenhumde seus jogadores. A única dúvida para o jogo contra a Ponte Preta é o lateral direito Juanfran. Ele está com dores na panturrilha da perna direita e será avaliado momentos antes da partida.Caso o jogador espanhol não possa atuar neste domingo, Igor Vinicius é o mais cotado para assumir a lateral-direita da equipe tricolor. Com exceção a essa possibilidade, a formação dos titulares são-paulinos deverá ser a mesma que goleou o Oeste.Terceira colocada do Grupo A do Campeonato Paulista, com sete pontos, a Ponte Preta atuará no Morumbi em busca de sua terceira vitória na competição, para manter vivas as suas chances de avançar às quartas de final.SÃO PAULOTiago Volpi, Igor Vinicius (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Alexandre Pato. Técnico: Fernando DinizPONTE PRETAIvan; Dawhan, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Yuri; Danrley, Bruno Reis, Bruno Rodrigues, João Paulo e Felipe Saraiva; Roger. Técnico: João BrigattiLocal: Morumbi, em São PauloHorário: 16h deste domingoÁrbitro: Vinicius Furlan (SP)