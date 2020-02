Santos vence na Vila e se isola na liderança de grupo no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (10), na Vila Belmiro, no fechamento da quinta rodada do Campeonato Paulista.Com a vitória, a equipe do técnico Jesualdo Ferreira foi a dez pontos e se isolou na liderança do grupo A –a Ponte Preta, segunda colocada, tem 6.O triunfo santista sobre o time de Ribeirão Preto contou com a ajuda do venezuelano Soteldo, que fez só agora sua estreia pelo clube em 2020.Foi de seus pés que surgiram os dois gols do Santos. No primeiro, ele encobriu a defesa em lançamento para Sasha, que cruzou para o meio da área. A bola caiu no pé do uruguaio Carlos Sánchez, que emendou chute cruzado para abrir o placar ainda no primeiro tempo.Na etapa final, Soteldo partiu para a jogada individual na ponta esquerda, superou seu marcador na velocidade e cruzou para Sasha, que cabeceou e fechou a vitória na Vila Belmiro.Na sexta rodada, o Santos vai a Araraquara enfrentar a Ferroviária, no próximo domingo (16), às 19h. Já o Botafogo-SP receberá o Água Santa na sexta (14), às 21h30.SANTOSVladimir; Pará, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jobson) e Sánchez; Soteldo, Raniel (Kaio Jorge) e Eduardo Sasha (Renyer). T.: Jesualdo Ferreira.BOTAFOGO-SPDarley; Caíque Sá, Jordan, Reginaldo e Gilson; Didi, Edson Júnior (Ferreira), Jonata Machado (Calabres), Francis e Guilherme Romão (Ronald); Diego Cardoso. T.: Wagner LopesEstádio: Vila Belmiro, em SantosPúblico e renda: 3.504; R$ 115.525,00Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Fabrício Porfírio de Moura e Leonardo Tadeu Pedro (SP)Cartões amarelos: Luan Peres e Luiz Felipe (SAN); Didi (BOT)Gols: Sánchez (SAN), aos 20min do 1º tempo; Sasha (SAN), aos 10min do 2º tempo