Santos vence Mirassol por 3 a 1 e fica perto das quartas de final do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elétrico no primeiro tempo, o Santos venceu o Mirassol por 3 a 1 na noite deste sábado (7), na Vila Belmiro, e deu um passo importante para as quartas de finais. A partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Santos é o líder do Grupo A com 15 pontos. A Ponte Preta, terceira colocada com sete pontos, vai fechar a rodada nesta segunda contra o Red Bull Bragantino. O Mirassol, com 13 pontos, é o vice-líder do Grupo C.

O Santos marcou três gols em 22 minutos. Pituca abriu o placar aos três minutos. Yuri Alberto fez o segundo gol, aos 18, e Sasha marcou o terceiro gol na sequência. A equipe, do técnico Jesualdo, criou outras chances, mas viu o Mirassol diminuir, com o centroavante Rafael Silva aos 31.

Na etapa final o Santos seguiu controlando as ações. Nos minutos finais, Carlos Sánchez chegou a marcar de cabeça, e o árbitro apontou impedimento.

O resultado dá moral para equipe santista que, antes de conseguir vencer na última terça pela Libertadores (2 a 1 sobre Defensa y Justica), estava sendo muito cobrada pelos torcedores.

O Santos volta a campo pelo Campeonato Paulista no sábado (14) contra o São Paulo, às 19 horas, no Morumbi. E o Mirassol, no domingo (15), recebe o Santo André, às 11 horas. Antes, nesta terça o time santista recebe o Delfín-EQU, às 19h15, pela segunda rodada da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 1 MIRASSOL

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Risser Jarussi Corrêa

Cartões amarelos: Madson, Soteldo, Pituca e Everson (SAN) e Matheus Rocha (MIR)

Gols: Diego Pituca (SAN), aos 3 minutos do primeiro tempo, Yuri Alberto (SAN), aos 18 minutos do primeiro tempo, e Eduardo Sasha (SAN), aos 22 minutos do primeira tempo; e Rafael Silva (MIR), aos 31 minutos do primeiro tempo.

SANTOS

Everson; Madson (Pará), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo, Yuri Alberto (Kaio Jorge) e Eduardo Sasha (Arthur Gomes). Técnico: Jesualdo Ferreira.

MIRASSOL

Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Reniê e Ernandes; Luís Oyama, Neto Moura (André Castro) e Camilo; Matheus Rocha (Maranhão), Rafael Silva e Chico (Dellatorre). Técnico: Ricardo Catalá.