Santos renova contrato de Soteldo e frustra Atlético-MG

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo do Atlético-MG, o venezuelano Yeferson Soteldo ficará no Santos. O clube da Vila Belmiro acertou, nesta terça-feira (11), a assinatura de um novo contrato com o jogador, agora mais valorizado e com vínculo estendido em um ano, até dezembro de 2023.Em entrevista ao UOL Esporte, Soteldo já havia adiantado que não tinha intenção de deixar o clube, mas pediu que o presidente santista, José Carlos Peres, cumprisse com os "compromissos econômicos" para que ele ficasse no Santos.Soteldo pleiteava uma valorização salarial após ser o principal destaque do Santos em 2019. Ele recebia salário inferior a atletas fora dos planos ou pouco utilizados no clube, como Uribe, Bryan Ruiz e Cueva.O Atlético havia feito uma proposta de US$ 12 milhões (R$ 51 milhões) para tirar o atleta da Vila Belmiro e apostava na vontade do Huachipato (CHI), que detém 50% dos direitos econômicos do jogador, em negociá-lo. O Santos, no entanto, resistiu à pressão nos bastidores e manteve o atleta.Nas redes sociais, o Santos chegou a publicar um vídeo com uma paródia da música "Solteiro Não Trai", de Gustavo Mioto, para comemorar a permanência de Soteldo. Alterado para "Soteldo não sai", o refrão foi ilustrado por imagens do próprio camisa 10 dançando.