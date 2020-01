Santos renova com Moraes, ex-parceiro de Rodrygo, com multa de R$ 460 mi

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos renovou o contrato do meia Matheus Moraes, de 19 anos, até junho de 2022. O atleta é aposta das categorias de base do Peixe desde muito cedo, mas sofreu com lesões ao longo da carreira. A multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 460 milhões).Desde as categorias mais jovens, Moraes foi parceiro de ataque de Rodrygo, hoje no Real Madrid. No Paulista sub-15, quando o Santos foi vice-campeão, o meia foi o artilheiro santista com 19 gols, sete a mais que Yuri Alberto e dez a mais que Rodrygo, por exemplo.Moraes tinha vínculo com o time alvinegro até o meio desta temporada e já podia assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça desde o início de 2020. No entanto, a promessa optou por renovar o contrato com o SantosNos últimos tempos o Santos teve arrastadas negociações para renovação de vínculo com diversos atletas. Robson Bambu, Gustavo Henrique e Léo Cittadini foram alguns dos que não chegaram a um acordo e deixaram o clube, enquanto Diego Pituca, Kaio Jorge, Tailson e Sandry, por exemplo, discutiram termos por vários meses, mas acertaram a renovação.Matheus Moraes tinha idade para participar da Copa São Paulo de Futebol Jr nesta temporada, mas ficou fora para fazer um trabalho especial. Na última temporada o meia atuou pelas equipes sub-20 e sub-23, anotando três gols em 15 jogos.