Santos perde para o Ituano fora de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos perdeu para o Ituano por 2 a 0 na tarde deste sábado (22), em Itu.Com o resultado, a equipe de Jesualdo Ferreira fica com 11 pontos, na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista.O placar foi construído no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos, Yago recebeu na direita, puxou para o meio e bateu colocado para abrir o placar. Pouco depois, aos 26, Corrêa bateu falta e encobriu Everson para ampliar a vantagem da equipe do interior.O Santos conhece assim o seu segundo jogo seguido na competição sem nem sequer marcar um fol. Na última rodada, empatou por 0 a 0 com a Ferroviária, em Araraquara.Neste sábado, a equipe jogou mal e teve suas principais chances num chute de fora da área de Felipe Jonatan, no primeiro tempo, defendido pelo goleiro rival, e numa cabeçada de Jean Mota, no segundo, na trave.A equipe volta a campo no próximo sábado (29), às 16h, quando recebe o Palmeiras no Pacaembu.