Santos fecha acordo com concessionária do Pacaembu para clássico e outros nove jogos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou nesta quarta-feira (19) um acordo com a concessionária que passou a administrar o Pacaembu no fim de janeiro para atuar em ao menos dez oportunidades no local. O acordo já começa a valer a partir do clássico contra o Palmeiras no próximo dia 29.Confirmado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para o estádio após pedido santista, o clássico será válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Além desse, o Santos terá mais dois mandos de campo na primeira fase do estadual —contra Mirassol e Santo André.O presidente santista, José Carlos Peres, foi eleito com a promessa de campanha de dividir igualmente o número de partidas do Santos entre o Pacaembu e a Vila Belmiro. O mandatário aumentou significativamente os mandos na capital paulista, mas não conseguiu cumprir a meta à risca."O Pacaembu faz parte da história do Santos Futebol Clube. Nele conquistamos títulos de grande expressão, como nossa última Libertadores, e também fortalecemos nosso vínculo com nossa torcida localizada na capital e grande São Paulo. Equilibrar mandos de jogos entre Vila Belmiro e Pacaembu é um dos nossos maiores compromissos. Movimento importante para arrecadação de bilheteria, aumento do programa de sócios e maior visibilidade do Clube", afirmou Peres."Estamos muito felizes em receber o Santos FC no Pacaembu. Sem dúvida, esta será uma parceria duradoura. Queremos que a torcida santista sinta-se em casa e tenha uma excelente experiência no Pacaembu", comemorou Eduardo Barella, CEO da Allegra Pacaembu, a concessionária que administra o complexo esportivo.