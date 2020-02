Santos e Palmeiras empatam em 0 a 0 no Pacaembu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santos e Palmeiras se enfrentaram neste sábado (29), no Pacaembu, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista e não saíram do 0 a 0. Este foi o terceiro clássico, de quatro que já aconteceram no torneio, que terminou sem gols.O Santos foi melhor no primeiro tempo. Mas, apesar de controlar o jogo, não conseguiu criar chances claras de gol.Na segunda etapa, os times até foram mais ao ataque, e o Palmeiras, principalmente em jogadas de contra ataque, levou perigo. O atacante Rony, ex-Athletico-PR, fez sua estreia pelo time alviverde e chegou a balançar a rede aproveitando rebote de finalização de Willian, mas o bandeirinha anulou o gol por impedimento.Com o resultado, o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo B. O time fica com 17 pontos, a dois do Santo André. Já o Santos se mantém na ponta do Grupo A com 12 pontos, três à frente do Água Santa.Na próxima rodada, o Palmeiras encara a Ferroviária no sábado (7) e o Santos recebe o Mirassol no mesmo dia.Na quarta-feira (26), o Corinthians completou o quarto jogo seguido sem vitória no Paulista. Em Itaquera, empatou com o Santo André, por 1 a 1.As duas equipes fizeram um jogo bastante truncado devido às condições do gramado do estádio paulista, que ficou encharcado após forte chuva.Neste domingo (1º), o São Paulo recebe a Ponte Preta às 16h, no Morumbi.