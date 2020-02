Santos é dominado pela Ferroviária em empate sem gols

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em noite inspirada do goleiro Everson, o Santos segurou o empate com a Ferroviária em Araraquara neste domingo (16), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.Apesar de ter mais posse de bola, o Santos passou o jogo todo sob o domínio do time da casa. A Ferroviária finalizou mais e com maior perigo, forçando o goleiro adversário a fazer diversas intervenções ao longo do jogo.A primeira delas foi logo aos três minutos, em chute rasteiro de Claudinho. Dez minutos depois o atacante voltou a incomodar, novamente parado por Everson. Na terceira grande chance da etapa inicial, aos 30 minutos, Bruno Recife cruzou para Henan, que se esticou para tocar na bola.Em sua melhor oportunidade na etapa inicial, Pituca arriscou de longe, com força. A bola passou perto, mas não obrigou Saulo a fazer a defesa. O goleiro passou toda a etapa inicial sem ser testado.O segundo tempo começou como terminou o primeiro: com pressão do mandante, que chegou ainda mais perto de marcar. Aos nove minutos, Patrick recebeu na esquerda, passou a bola entre as pernas de Pará e finalizou na trave.Após o lance, porém, a partida diminuiu de ritmo. Os times não conseguiram mais penetrar na área, tentando mais chutes de longe.A melhor chance do Santos viria apenas aos 40 minutos da etapa final. Após receber de Felipe Jonatan, Arthur Gomes invadiu a área pela esquerda e bateu com força para a defesa de Saulo.Já aos 44 minutos, o alvinegro da baixada ficou em vantagem numérica: o zagueiro Max recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Não houve tempo, porém, para aproveitar a superioridade.Com o resultado, o Santos chegou aos 11 pontos, sem chances de ser ultrapassado pela Ponte Preta, que tem 9 pontos e joga na segunda-feira (17). Já a Ferroviária amarga a última colocação do grupo D, com apenas 4 pontos.FERROVIÁRIASaulo; Lucas Mendes, Max, Elton e Bruno Recife; Mazinho, Tony e Claudinho; Felipe Ferreira (Patrick Brey), Hygor (Léo Artur) e Henan (Yuri). Técnico: Sérgio Soares.SANTOSEverson; Pará, Luiz Felipe, Laun Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jean Mota) e Sánchez; Raniel (Arthur Gomes), Soteldo e Sasha (Kaio Jorge). Técnico: Jesualdo Ferreira.FICHA TÉCNICAFERROVIÁRIA 0 x 0 SANTOSÁrbitro: Leandro Carvalho da SilvaAssistentes: Alberto Poletto Masseira e Evandro de Melo LimaCartões amarelos: Lucas Mendes, Max (2) e Mazinho; Luiz FelipeVermelho: Max