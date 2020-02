Santos deve mandar clássico contra o Palmeiras no Pacaembu

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com aval da FPF (Federação Paulista de Futebol), o Santos deve mandar o clássico contra o Palmeiras no próximo dia 29, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Pacaembu. Restam apenas questões burocráticas para a oficialização.Confirmada pela reportagem, a informação foi publicada pelo Diário do Peixe inicialmente.O duelo contra o rival alviverde estava previsto para ocorrer na Vila Belmiro. Agora, o Santos voltará ao Pacaembu após oito meses. A última vez que o clube santista atuou na capital paulista foi diante do Atlético-MG, pela Copa do Brasil, quando foi derrotado de virada por 2 a 1 e eliminado da competição nacional.Desde então, o Santos atuou apenas na Vila Belmiro a pedido do ex-técnico Jorge Sampaoli. A intenção do presidente santista, José Carlos Peres, é arrecadar mais dinheiro com bilheteria, já que a capacidade do estádio santista é menor.O mandatário tem como promessa de campanha atuar 50% dos jogos em cada cidade, o que não foi cumprido à risca até aqui, apesar do considerável aumento de jogos na capital. Existe a dificuldade de atuar em São Paulo por conta da proibição de haver mais de uma partida dos quatro grandes no mesmo dia.