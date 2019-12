Santos define português como prioridade, faz proposta e aguarda reunião

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na busca por um treinador, o Santos trata como prioridade o português Jesualdo Ferreira. Segundo a reportagem apurou, o clube já fez uma proposta e agora o espera no Brasil para uma reunião que pode sacramentar a contratação.Jesualdo deve desembarcar no Brasil entre esta segunda e terça-feira (24) para conversar com o Santos, e o sentimento no clube é de otimismo pelo bom andamento na negociação. O treinador tem 73 anos, quase quatro décadas de currículo e muito prestígio no futebol português.O último trabalho do técnico foi no Al-Sadd (QAT), durou quatro anos e terminou em abril. Jesualdo saiu após ser campeão do Campeonato Qatari, entregando o time a Xavi com uma vaga garantida no Mundial de Clubes recém-disputado no Qatar.No futebol árabe, ele conquistou 4 títulos, chegando a 11 na carreira. Seu maior sucesso foi um tricampeonato português com o Porto, entre 2007 e 2009.O Santos procura um treinador desde a saída conturbada de Jorge Sampaoli, há doze dias. Internamente, há preferência por um nome estrangeiro. Contudo, na última semana, o presidente José Carlos Peres disse que o clube trabalhava "em duas frentes", sendo uma internacional e outra nacional.Além de Jesualdo, tratado como prioridade, outras opções faladas na Vila Belmiro foram os argentinos Ariel Holan e Sebastián Beccacece, mas ambos já definiram seu futuro.Também elogiados, Miguel Ángel Ramírez continua no Independiente del Valle (EQU), enquanto Gabriel Heinze é visto como muito difícil por viver bom momento no Vélez Sarsfield (ARG).