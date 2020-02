Santos chega a maratona de jogos importantes sob desconfiança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos terá sete dias de descanso e de treinos para tentar mudar o clima de desconfiança antes do próximo jogo pelo Campeonato Paulista. A semana livre de jogos precede uma maratona de sete partidas decisivas em exatamente um mês que irá por o trabalho de Jesualdo Ferreira à prova.A sequência começa no sábado (29), quando o time enfrentará o Palmeiras, no estádio Pacaembu, sendo este o segundo clássico do Santos no ano —no primeiro, teve desempenho ruim e derrota marcante contra o Corinthians por 2 a 0. A partida é de suma importância para que a equipe volte a encontrar o caminho das vitórias e não passe mais um jogo sem marcar —já são quatro na temporada.Já na terça-feira seguinte (3), o Santos fará sua estreia na Copa Libertadores, diante do Defensa y Justicia, em solo argentino. O clube praiano ainda terá mais dois jogos pela competição continental neste período, contra Delfín e Olimpia, em 10 e 17 de março, respectivamente.O clima de desconfiança foi citado pelo atacante Eduardo Sasha após a derrota para o Ituano no sábado (22). Na ocasião, o atleta destacou que o ambiente ruim afetou o desempenho do time nos últimos jogos e o objetivo agora é trabalhar mais para que os resultados voltem a acontecer a favor do Santos.Além dos confrontos contra os estrangeiros e o duelo diante do Palmeiras, o Santos ainda terá outro clássico, desta vez diante do São Paulo. A partida pode ser um divisor de águas, pois acontecerá entre os duelos da Libertadores, e o time pode acabar indo para o Morumbi sem todos seus titulares.O Santos ainda enfrentará neste período de um mês o Mirassol, no dia 7 de março, e o Santo André, no dia 22 do mesmo mês. As duas partidas serão válidas pela reta final da fase de grupos do Paulista, decisivas, portanto, para a classificação às quartas de final.