Santos anuncia retorno da atacante Cristiane para sua 3ª passagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos anunciou nesta quinta-feira (16) a contratação da atacante Cristiane, 34, que retorna à Vila Belmiro para sua terceira passagem pelo clube.A jogadora disputou a temporada de 2019 pelo São Paulo, onde conseguiu o acesso à elite do Campeonato Brasileiro feminino. Nesta semana, a atleta rescindiu seu contrato com o time tricolor.Maior artilheira brasileira em Jogos Olímpicos (14 gols), Cristiante vestiu a camisa do Santos em 2009 e 2011, interrompida por uma passagem pelo futebol dos Estados Unidos, no Chicago Red Stars.Pelo clube alvinegro, a atacante marcou 46 gols em 29 jogos e levantou a taça da Copa Libertadores em 2009.Na última Copa do Mundo, Cristiane foi a goleadora da seleção brasileira no Mundial, com quatro gols.