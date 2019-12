Santos anuncia contratação de técnico português Jesualdo Ferreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos anunciou na manhã desta segunda-feira (23) a contratação do técnico Jesualdo Ferreira, de 73 anos. O treinador assinou contrato com o clube até o fim de 2020. Ele será apresentado pelo clube no dia 6 de janeiro.O português será o 16º estrangeiro a comando a equipe alvinegra, dirigida nesta temporada pelo argentino Jorge Sampaoli.Jesualdo desembarcará no Brasil em meio ao sucesso de seu compatriota Jorge Jesus, que levou o time do Flamengo aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além do vice-mundial neste ano.O novo comandante santista estava sem clube desde que deixou o Al Sadd, do Catar, no meio do ano. Em Portugal, ele trabalhou no Benfica, no Sporting e no Porto, este último pelo qual foi tricampeão nacional (2006/07, 2007/08 e 2008/09).Em julho deste ano, o técnico causou polêmica ao dizer ao jornal português A Bola que o conterrâneo Jorge Jesus estava trabalhando na "pior liga do mundo".A declaração foi rebatida pelo próprio treinador do Flamengo. "O campeonato mais difícil do mundo é o Brasileiro, onde as equipes são mais equilibradas e todas têm grandes jogadores."Na última semana, Jesualdo esteve no Catar para acompanhar o Mundial de Clubes e, em nova entrevista ao periódico A Bola, recuou em sua crítica. "Causou grande celeuma no Brasil, consegui que todos os brasileiros estivessem contra mim. É o mais difícil, de fato. E [Jorge Jesus] ganhou."