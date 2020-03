Santos age para proteger Jesualdo, em idade de risco, de coronavírus

Bolsonaro não é um homem mau

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pandemia do coronavírus alterou a rotina do esporte no Brasil, país da América Latina com mais casos oficiais. A CBF suspendeu as competições nacionais, e o fim de semana teve portões fechados em jogos dos Estaduais, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das partidas sem público neste fim de semana foi a vitória do São Paulo sobre o Santos, que tem tomado atitudes para evitar a exposição de seu treinador, Jesualdo Ferreira. Aos 73 anos, ele faz parte do grupo de risco da doença.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), a letalidade do coronavírus chega a 8% para infectados entre 70 e 79 anos. A taxa só é maior -chega a 15%- para pessoas acima de 80 anos, contra 2 a 3% de adultos até 60 anos e 3,6% para pessoas entre 61 e 69 anos. O grupo de risco também tem asmáticos, pessoas com doenças no coração, fumantes e diabéticos.

Por tudo isso, o departamento médico do Santos iniciou uma série de ações nos bastidores para não expor ainda mais o técnico aos riscos de contaminação. Jesualdo foi instruído a lavar as mãos com frequência, não cumprimentar outras pessoas e nem manusear objetos, como pranchetas ou instrumentos de treino, que tenham sido tocados por outros.

Além disso, ele também não concedeu entrevista após a partida contra o São Paulo para não ter contato próximo com os membros da equipe da emissora detentora dos direitos de transmissão. O atacante Arthur Gomes, autor do gol santista no confronto, atendeu à imprensa. Este procedimento já estava previsto mesmo se o Santos vencesse o confronto no Morumbi.

No domingo (15), o Santos também anunciou que o atendimento a jornalistas no CT Rei Pelé está suspenso por tempo indeterminado. A ideia é que o mínimo de pessoas esteja envolvido na rotina do clube até o surto do coronavírus diminuir. Profissionais da área médica também alertaram sobre prevenção a funcionários de todos os departamentos, espalharam recados e suportes com álcool em gel e distribuíram máscaras.

O clube também cancelou uma reunião do Conselho Deliberativo em que seria votado um possível impeachment do presidente santista, José Carlos Peres. Além disso, um vídeo bem-humorado sobre prevenção ao coronavírus foi divulgado.

Jesualdo Ferreira é o técnico mais velho entre os clubes da elite do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. O santista fará 74 anos em maio e tem contrato com o clube até o fim de 2020. Por enquanto são 12 jogos: seis vitórias, três empates e três derrotas. O Santos lidera o Grupo A do Campeonato Paulista e o Grupo G da Copa Libertadores neste momento.

Tanta preocupação com o treinador acontece porque idosos são mais vulneráveis ao vírus. A partir dos 60 anos, o sistema imunológico sofre deterioração natural do envelhecimento, isso além do fato de doenças se tornarem mais comuns. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo recomendou que idosos estoquem alimentos e remédios em casa para evitar saídas e contatos desnecessários com outras pessoas.

As recomendações principais para proteção dos idosos são as mesmas do restante da população: lavar a mão frequentemente com água e sabão por ao menos 20 segundos, evitar tocar o rosto com as mãos, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com lenço de papel (depois descartá-lo), limpar e desinfetar objetos tocados e manter uma boa alimentação.