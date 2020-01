Santo André vence a Ponte Preta por 3 a 2 no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta perdeu de virada para o Santo André por 3 a 2 nesta quinta-feira (23),no Moisés Lucarelli, em sua primeira partida no Campeonato Paulista deste ano.Jogando em casa, a Ponte abriu o placar, de pênalti, aos 19min do primeiro tempo. Mas, o Santo André correu atrás e empatou, também de pênalti, aos 25min.Aos 20min do segundo tempo, Branquinho virou para o Santo André. Henrique Trevisan igualou dois minutos depois. A vitória do Santo André veio aos 39min com gol de Douglas Baggio.A próxima rodada será disputada pelos dois times no domingo (26). A Ponte pega o Botafogo-SP, às 16h, e o Santo André recebe a Ferroviária, às 19h.Com jogo equilibrado, Ferroviária e Mirassol empatam no Campeonato PaulistaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob muita chuva, Ferroviária e Mirassol empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (23), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista.O gol que abriu o placar veio no final do primeiro tempo. Fora de casa, o Mirassol marcou aos 35min com um golaço de Neto Moura.Já no segundo tempo, o técnico da Ferroviária, Sérgio Soares, fez algumas alterações no time.A partida ficou equilibrada e o jogador Hygor empatou a competição.Com o resultado, a Ferroviária é a vice-colocada do Grupo D e o Mirassol é o vice-lider do Grupo C.No próximo domingo (26), às 19h, os times entram em campo novamente. A Ferroviária vista o Santo André e o Mirassol recebe o Corinthians.