Santo André vence, mantém melhor campanha do Paulista e ajuda o Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santo André sofreu, mas conseguiu derrotar o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo (23), no estádio Bruno José Daniel, na Grande São Paulo, no encerramento da sétima rodada do Campeonato Paulista.Com o resultado, a equipe ultrapassou o Palmeiras na primeira colocação do grupo B do Estadual, agora com 18 pontos, contra 16 dos palmeirenses, e, de quebra, voltou a ser o dono da melhor campanha na competição.O Santo André abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Ronaldo aproveitou o cruzamento de Branquinho. Na etapa final, o Red Bull Bragantino pressionou e buscou o empate. Ytalo ainda teve uma cobrança de pênalti, mas Fernando Henrique fez a defesa."Peguei o pênalti, mas o mérito é de todos. Vamos devagar. O primeiro objetivo [a vitória] foi alcançado, é disputar jogo a jogo neste Paulista", disse o goleiro do Santo André.A partida também foi importante para o Corinthians. Agora, mesmo com a derrota para o Água Santa no sábado (22), o clube alvinegro permanece em segundo no grupo B, com oito pontos.Na próxima rodada, o Santo André enfrenta justamente os corintianos, na quarta-feira (26). Já o Red Bull Bragantino encara o Ituano, na sexta (28).