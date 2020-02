Sálvio Spinola vê pênalti não marcado para São Paulo em clássico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empate sem gols entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, contou, segundo Sálvio Spínola, com um pênalti não marcado para os donos da casa. Na Central do Apito na transmissão do Premiere, o comentarista de arbitragem avaliou a disputa entre Camacho e Igor Gomes, na reta final do jogo, como faltosa.O árbitro da partida, no entanto, não viu irregularidade na jogada dentro da área alvinegra, irritando os tricolores."Para mim, o Camacho atropela o Igor Gomes. O Igor Gomes tinha a posse da bola, o domínio, e tem um contato do jogador do Corinthians. Eu marcaria o pênalti", opinou Sálvio.O resultado deixa ambas as equipes sob pressão e fora da zona de classificação para as quartas de final do Estadual. Na próxima rodada, o São Paulo, que não vence há três rodadas, visita o Oeste, no dia 22, em Barueri. O Corinthians também atuará fora de casa, no mesmo dia, contra o Água Santa, tentando interromper uma série de duas partidas sem triunfar.