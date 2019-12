Ronaldo Jacaré retorna ao peso-médio e vai encarar jamaicano no UFC 249

Após apenas uma luta no peso-meio-pesado, o brasileiro Ronaldo Jacaré retorna para o peso-médio e já tem luta marcada para o dia 18 de abril de 2020 no UFC 249, que vai acontecer em Brooklyn, Nova York (EUA). O lutador vai encarar o jamaicano radicado em Nova York, Uriah Hall, segundo informação do Combate.

Jacaré vem de três derrotas consecutivas no peso-médio, devido ao mal momento decidiu tentar ir para o peso-meio-pesado e acabou decepcionando ao ser derrotado por Jan Blachowicz no UFC São Paulo, em novembro deste ano.

No ranking dos meio-pesados Jacaré ocupa a 15ª colocação e o jamaicano é o 10º no ranking dos médios no UFC.