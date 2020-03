Ronaldinho é investigado por outros crimes além de passaporte falso no Paraguai

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Roberto de Assis, estão sendo investigado por outros crimes além de uso de documentos falsos na entrada do Paraguai, afirmou o promotor Osmar Legal neste domingo (8), ao Globo Esporte.

Segundo Osmar, o ídolo do futebol receberá o mesmo tratamento dado a todo cidadão investigado. Ele explicou o motivo dos dois estarem presos, mas não quis revelar quais são esses "outros" crimes.

"Eles estão sendo processados por uso de documentos de conteúdo falso. O passaporte que eles utilizaram para entrar no Paraguai foi emitido por autoridades legais, mas os dados contidos nos documentos foram adulterados. A acusação contra eles é pela utilização desses documentos. Essa investigação ainda está no início e podem haver outros atos criminosos que envolvam o Ronaldo e o Assis. É importante que eles sigam aqui no Paraguai durante esse processo.", explicou.

Sobre o motivo possível do uso de um passaporte falso no país, ele afirma: "Um brasileiro com documentação paraguaia poderia ter a vantagem de participar de negócios em algumas empresas no país. Que não seriam dadas sem a cidadania paraguaia.".