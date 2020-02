Repórter relata assédio de torcedor do Flamengo: 'apertou a minha b***'

A repórter da FLA TV, Julie Santos, relatou um caso de assédio que sofreu na última segunda-feira (3) de um dos torcedores do Flamengo durante o Campeonato Carioca, no Maracanã, enquanto estava trabalhado.

“Sempre fui respeitada e sempre senti o carinho da torcida. Levo na brincadeira os elogios, os pedidos de namoro e até de casamento, esse é o meu termômetro pra saber o tamanho do carinho que vocês têm por mim. Infelizmente, durante uma entrevista ontem com a torcida, uma pessoa apertou minha bunda. Uma total falta de respeito!”, iniciou a profissional ao relatar o ocorrido.

Julie trabalha no clube há 8 meses e é responsável por entrevistar os torcedores no estádio. Após a repercussão, Flamengo emitiu um comunicado repudiando o caso de assédio sofrido pela repórter e reiterou apoio à todas as mulheres que passam pela mesma situação.