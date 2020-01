Renato Gaúcho recebe alta após cirurgia cardíaca, no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho recebeu alta neste domingo (12) do hospital onde passou por um procedimento cardíaco chamado ablação. A avaliação dos médicos é que o treinador está bem e poderá seguir suas férias no Rio.Pela manhã, o treinador deixou o hospital sem falar com a imprensa. Renato passou por um procedimento semelhante ao que havia feito no ano passado."Está ótimo, passou bem pelo procedimento e uma ótima noite. Tudo ocorreu conforme a rotina, sem sintoma algum, o coração voltou ao ritmo normal", disse o médico Eduardo Saad ao Sportv.Desta forma, Renato Gaúcho poderá descansar até o dia 20, quando se encerra o período de férias que recebeu em razão da participação no curso de treinadores da CBF.Pela manhã, o Grêmio realizou o primeiro treino com bola da pré-temporada. O Tricolor começará o Campeonato Gaúcho com equipe formada por jovens das categorias de base, alongando a preparação dos titulares.