Renato Gaúcho passa bem após cirurgia cardíaca, no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Renato Gaúcho passou por um procedimento cirúrgico chamado ablação na manhã deste sábado (11), no Rio de Janeiro. O treinador passa bem, segundo informou o Grêmio.Portaluppi está em observação e, se o quadro for positivo, poderá receber alta neste domingo. O Grêmio acompanhou a cirurgia com seu departamento médico e mantém os torcedores informados sobre o quadro em seus perfis oficiais.Renato recebeu 10 dias de férias por conta da participação no curso de treinadores da CBF e retorna a Porto Alegre apenas no dia 20.Nota oficial do Grêmio:O Grêmio informa seus torcedores que o técnico Renato Portaluppi já está acordado e em observação após ser submetido, nesta manhã, a um procedimento cirúrgico chamado ablação, para correção de uma arritmia cardíaca. A intervenção ocorreu no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e foi conduzida pela equipe do Dr. Eduardo Saad, juntamente com o cardiologista Leandro Zimerman, do hospital Moinhos de Vento e o Dr. Paulo Rabaldo, do Departamento Médico do Grêmio.Renato ficará 24 horas em observação, e se não houver intercorrências na recuperação recebe alta já neste domingo.O Departamento Médico do Grêmio acompanha o técnico no Rio de Janeiro e mantém a torcida tricolor atualizada através das mídias oficiais do Clube