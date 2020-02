Renato Gaúcho estuda Grêmio com quarteto ofensivo para Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Pepê, Thiago Neves, Everton e Diego Souza. O Grêmio poderá ter esse quarteto ofensivo em campo muito em breve. Renato Gaúcho tem estudado a possibilidade de unir os dois meia-atacantes jovens e velocistas com os reforços mais recentes do clube —tudo para agregar intensidade com poder de finalização.A formação poderá ser usada na semifinal do Campeonato Gaúcho e até, eventualmente, na decisão do primeiro turno do Estadual. Mas tudo pensando na estreia na Copa Libertadores, diante do América de Cali-COL, em 3 de março, fora de casa."Pode ser, sim. Por que não? O importante é ter essa dor de cabeça, ter vários jogadores. Deixa eu quebrar a cabeça. Tem grande chance de isso acontecer também", disse o treinador do Grêmio ao falar do quarteto ofensivo.Aos 22 anos, Pepê está com a seleção brasileira que disputa o Pré-Olímpico na Colômbia. Em Porto Alegre, o retorno dele é aguardado com ansiedade pela torcida em virtude das boas atuações e sonho de uma formação com velocidade nos dois lados do campo."Muita gente começa a falar que o Pepê tem que ser titular, respeito. Mas tem Everton e Alisson jogando o que estão jogando. Nem toda hora o mesmo time vai poder jogar, e aí eu posso mudar as peças. Por isso falo e volto a falar que o Grêmio vai ficar muito forte", desconversou Renato.Pepê disputa posição com Alisson, pela direita, e Thiago Neves deve desbancar Patrick e Thaciano na função de meia-armador. O camisa 10, ex-Cruzeiro, mais à frente. disputará posição com Jean Pyerre, que segue em recuperação de lesão muscular na coxa.Diego Souza é o concorrente de Luciano no ataque. O ex-jogador do Botafogo estreou marcando diante do Esportivo e leva vantagem no duelo por ter características físicas mais próximas daquelas desejadas por Renato Portaluppi.O Grêmio enfrenta o Aimoré neste domingo (9), fora de casa, pela última rodada da fase de classificação do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O time de Renato ainda briga pela liderança do Grupo B do estadual e consequente vantagem na semifinal.