Remodelado, Fluminense visita Cabofriense em estreia no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um técnico novo e um time com incertezas para 2020. É desta maneira que o Fluminense estreia na temporada, neste domingo (19), às 19h, em Bacaxá, contra a Cabofriense, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.Odair Hellmann, treinador de sucesso em sua passagem recente pelo Internacional, foi o indicado para comandar um elenco que passa por uma pequena reformulação. O lateral Caio Henrique, o meia Daniel e o atacante Yony González são alguns dos atletas que não seguem com o Tricolor na troca de temporada.E para complicar, a primeira partida do ano também deixou algumas baixas para o clube. O meio-campista Paulo Henrique Ganso está suspenso, enquanto os atacantes Evanilson e Marcos Paulo, sensações na reta final de 2019, se machucaram em um jogo-treino e não poderão enfrentar a Cabofriense. Outro desfalque por lesão é o zagueiro Frazan, que passou por uma cirurgia no joelho e só ficará à disposição no segundo semestre.Hellmann tem outros problemas para escalar o Fluminense. O zagueiro Nino está defendendo a seleção brasileira sub-23 no Torneio Pré-Olímpico, enquanto o lateral esquerdo Egídio e o volante Henrique, contratados do Cruzeiro, ainda não foram inscritos.A maior novidade no time titular é a presença do volante Hudson, contratado do São Paulo. Ele formará o meio-campo ao lado de Yuri, que teve sua permanência assegurada após um acordo com o Santos, e o veterano Nenê. No ataque, a estreia fica por conta de Felippe Cardoso, contratado do Santos. Ele atuará ao lado dos jovens Pablo Dyego e Lucas BarcellosConfira a escalação do Fluminense para a partida contra a Cabofriense: Marcos Felipe; Gilberto, Matheus Ferraz, Luccas Claro, Orinho; Yuri, Hudson, Nenê; Pablo Dyego, Felippe Cardoso, Lucas Barcellos.Estádio: Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ)Horário: 19h deste domingoJuiz: Alexandre Vargas Tavares de Jesus