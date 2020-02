Reforçado, Santos tenta mostrar serviço contra o Botafogo-SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Jesualdo Ferreira tem motivos de sobra para comemorar. Além da semana completa de treinos para ajustar o Santos, o português contará com novos nomes para o compromisso desta segunda-feira (10), contra o Botafogo-SP, às 20h, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.A começar por Soteldo. Poupado na derrota contra o Corinthians no domingo (2), depois de ter atuado no Pré-Olímpico, o venezuelano, mesmo na mira do Atlético-MG, deve voltar e inclusive já iniciar o jogo como titular.Ainda na formação inicial, o comandante pode promover o retorno de Carlos Sánchez, recuperado de dores, e do volante Alison, livre de uma amigdalite.Em fase de aprimoramento físico, mas já com condições de jogo, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral-direito Madson devem aparecer no banco de reservas.O defensor se recuperou de um estiramento no joelho esquerdo, enquanto o lateral fez uma programação especial para entrar em forma após chegar ao clube.Apesar de não poder contar com o lesionado Marinho, a formação é a mais próxima da considerada ideal por Jesualdo Ferreira.Com todas as boas notícias, o time alvinegro quer mostrar serviço. Isso porque a equipe, reconhecida pelo DNA ofensivo, balançou a rede em apenas quatro oportunidades em quatro partidas no ano, um número abaixo do esperado.Para isso, o clube da Baixada terá pela frente o Botafogo-SP, o lanterna na classificação geral do torneio.Além de não ter vencido e com apenas um ponto somado, o time de Wagner Lopes já sofreu 13 gols e marcou apenas três, apresentando os piores números desde 2009, quando retornou à elite estadual. Na última rodada, o clube foi goleado por 6 a 0 pelo Mirassol em casa.Justamente por isso, o comandante do Botafogo-SP vai alterar grande parte dos titulares visando um time mais defensivo. A formação inicial deve contar com três volantes.Uma vitória em casa garante a liderança isolada do grupo A e uma semana tranquila para Jesualdo trabalhar antes de voltar aos gramados.SANTOSEverson; Madson (Pará), Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Raniel, Sasha e Soteldo. Técnico: Jesualdo FerreiraBOTAFOGO-SPDarley; Caíque Sá, Reginaldo, Didi, Gilson; Jonata Machado, Edson Júnior, Gabriel Calabres; Rafinha, Diego Cardoso, Gustavo Henrique (Ronald). Técnico: Wagner LopesEstádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Horário: 20h desta segundaÁrbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)