Red Bull Bragantino estreia em casa e busca primeira vitória no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino recebe nesta segunda-feira (27) a Inter de Limeira na segunda rodada do Campeonato Paulista. A equipe, que faz sua primeira partida em casa na competição, empatou com o Santos em uma partida sem gols na primeira rodada. O próximo adversário Inter de Limeira estreou na competição com uma derrota por 4 a 0 aplicada pelo Guarani.Na terceira posição em seus respectivos Grupos, C e D, o Inter de Limeira, sem pontuação, precisa vencer para chegar ao segundo lugar, já que Mirassol anota dois pontos. Jogando em casa, o Bragantino, com um ponto, vai em busca da vitória para passar o Guarani, que também joga nesta segunda-feira contra Santos.