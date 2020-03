Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Red Bull anunciou nesta segunda-feira (9) o brasileiro Sergio Sette Câmara, 21, como piloto reserva da equipe para a temporada de 2020 da Fórmula 1.

Em comunicado, a equipe explicou que Câmara ficará à disposição no cargo tanto para a Red Bull quanto para a sua escuderia irmã, a AlphaTauri. O brasileiro dividirá o posto de piloto reserva das equipes com Sebastian Buemi.

"O papel de Sergio o fará viajar para as corridas com as duas equipes durante a temporada de 2020, além de ajudar o piloto de testes e reservas da Red Bull, Sebastien Buemi, no trabalho em simulador", explicou a equipe no comunicado.

Sette Câmara garantiu os pontos necessários para obter uma superlicença de F1 depois de terminar em quarto no Campeonato de Fórmula 2 da FIA do ano passado.

No domingo (8), o brasileiro havia anunciado que não seguiria na McLaren, equipe na qual desempenhou o papel de piloto de testes e desenvolvimento em 2019.