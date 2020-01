Real vence Atlético nos pênaltis e é campeão da Supercopa da Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid é o campeão da Supercopa da Espanha. Os merengues venceram a final, neste domingo (12), contra o Atlético de Madri por 4 a 1 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, e ficaram com o título em Jeddah, na Arábia Saudita. Rodrygo converteu um dos pênaltis do Real.Esta foi a primeira vez que a Supercopa teve quatro equipes. Antes da final, o Real eliminou o Valencia na semifinal, enquanto o Atlético levou a melhor contra o Barcelona.O primeiro tempo da partida teve poucas chances para os dois lados. Em uma das melhores chegadas, o Real viu Mendy dar drible da vaca em Trippier e bater para defesa de Oblak.Os merengues tiveram mais oportunidades na etapa final. Logo no começo do segundo tempo, Jovic apareceu em duas jogadas. Na segunda, bateu cruzado com perigo rente à trave. A melhor chance foi com Valverde. Após cruzamento, o volante cabeceou errado e perdeu gol feito para o Real.O Atlético só foi responder mais tarde, com chute de primeira de Morata, mas Courtois defendeu. Nos acréscimos, Rodrygo, que entrou no lugar de Isco, bateu rasteiro, e Oblak fez a defesa. O empate por 0 a 0 levou a disputa para a prorrogação.O Atlético começou melhor e teve a primeira chance com Vitolo, que parou em Courtois. Foi só. De resto, o primeiro tempo da prorrogação só teve a entrada de Vinicius Junior no lugar de Kroos.A segunda etapa do tempo extra foi mais movimentada. Na principal jogada, Carvajal errou na defesa, e Morata ficou com o caminho livre para o gol, mas Valverde fez falta com carrinho por trás próximo à área para evitar a finalização do atacante do Atlético. O volante do Real recebeu o cartão vermelho direto, mas evitou o gol. A cobrança de falta de Trippier parou na barreira. Já na sequência da jogada, Courtois fez grande defesa após cruzamento rasteiro de Correa.O novo empate fez a decisão ir para os pênaltis. Carvajal abriu as cobranças para o Real com gol, e Saúl acertou a trave na sequência. Rodrygo mandou no ângulo e fez o segundo dos merengues. Thomas Partey parou em Courtois. Modric marcou, mas Trippier manteve os colchoneros vivos na disputa. Sergio Ramos converteu o quarto do Real e garantiu o título.As duas equipes agora voltam a jogar no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. O Real recebe o Sevilla, enquanto o Atlético visita o Eibar.