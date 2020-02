Real Madrid empata em casa e vantagem para o Barcelona cai para um ponto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo marcado por reviravoltas, o Real Madrid empatou por 2 a 2 com o Celta de Vigo, neste domingo *16), no Santiago Bernabéu, e viu a sua diferença para o Barcelona cair para um ponto no Campeonato Espanhol.Como o rival venceu o Getafe por 2 a 1 ontem, agora a vantagem do time madrileno é mínima, com 53 pontos contra 52 do time catalão. Kroos e Sergio Ramos marcaram para o Real, enquanto Smolov e Santi Mina fizeram os gols do Celta, que luta contra o rebaixamento.No primeiro tempo, o Celta de Vigo abriu o placar com Smolov, logo aos sete minutos do primeiro tempo. O lance mudou a feição do jogo, com o time merengue passando a pressionar o rival desde o início, mas se expondo aos contra-ataques.No segundo tempo, a pressão do Real surtiu efeito. Aos 7 minutos, Kroos marcou após uma assistência de Marcelo em lance que contou também com as participações de Benzema e Casemiro.A virada veio aos 20 minutos, quando o árbitro marcou pênalti em Hazard. Sergio Ramos converteu.O Celta, porém, surpreendeu no final. Aos 41 minutos, Santi Mina, que tinha acabado de entrar, recebeu passe em profundidade e chutou cruzado para empatar a partida.Além de Casemiro e Marcelo, que começaram o jogo como titulares, o brasileiro Vinicius Júnior também participou do duelo na segunda etapa. O ex-jogador do Flamengo tentou jogada pelas duas laterais e esteve ativo, mas não conseguiu fazer a diferença.O Real Madrid volta a campo no próximo sábado, fora de casa, contra o Levante - jogo que antecede o primeiro jogo das oitavas da Liga dos Campeões contra o Manchester City, marcado para o dia 26 de fevereiro.