SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - RB Leipzig e Atalanta conseguiram nesta terça-feira (10) classificações inéditas às quartas de final da Champions League.

Os alemães confirmaram a vaga ao superar o Tottenham de José Mourinho por 3 a 0, em Leipzig. Na ida, em Londres, já haviam vencido por 1 a 0. Sabitzer, duas vezes, e Forsberg marcaram os gols do time alemão.

Na Espanha e com portões fechados em razão da epidemia de coronavírus, a Atalanta venceu o Valencia por 4 a 3 e, logo em sua primeira Champions na história, disputará as quartas de final do torneio.

O esloveno Josip Ilicic marcou os quatro gols da equipe italiana e se tornou, aos 32 anos e 41 dias, o jogador mais velho a marcar três ou mais vezes em uma partida fora de casa na competição. A Atalanta avançou na série com 8 a 4 no placar agregado.

Nesta quarta-feira (11), o atual campeão Liverpool recebe o Atlético de Madrid, precisando vender por dois gols de diferença para se classificar. No jogo de ida, na capital espanhola, o time de Diego Simeone venceu por 1 a 0.

Também nesta quarta, o Paris Saint-Germain enfrenta o Borussia Dortmund no Parque dos Príncipes, sem a presença de público por conta do coronavírus. O clube francês, derrotado por 2 a 1 na ida, na Alemanha, tenta evitar sua terceira queda consecutiva nas oitavas de final.