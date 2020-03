Drauzio Varella, ‘Suzi’ e o capitão Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino alcançou a liderança do grupo D do Campeonato Paulista ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1 nesta segunda-feira (9), em pleno estádio Moisés Lucarelli, com gols do atacante Ytalo. Alisson Safira descontou para os donos da casa.

Já os ponte-pretanos, com a derrota no encerramento da nona rodada, caíram para a vice-lanterna na classificação geral, com sete pontos. O resultado complicou de vez não só a situação da equipe de Campinas, ameaçada de rebaixamento, mas também a do Corinthians.

O clube comandado por Tiago Nunes, agora, poderá ver o arquirrival São Paulo ser decisivo em relação ao futuro na briga por uma vaga no mata-mata. Nesta reta final da fase de grupos, o time tricolor enfrentará, além do Santos, a equipe de Bragança Paulista e o Guarani, rivais dos corintianos no grupo D.

O Corinthians soma dez pontos, ocupando a lanterna da chave. Guarani, com 13, e Red Bull Bragantino, agora com 14, seriam, no momento, os dois classificados do grupo à fase seguinte da competição —eles enfrentarão o São Paulo no dia 21 deste mês e em 1º de abril, respectivamente.

Vitórias do São Paulo serão fundamentais para o Corinthians pensar em ida às quartas. Ainda mais se for levado em consideração que o time de Tiago Nunes precisará, além de pontuar, tirar diferença no número de vitórias e no saldo de gols para entrar na zona de classificação.

A equipe corintiana ainda terá que ultrapassar a Ferroviária, terceira colocada e também com dez pontos, mas em vantagem no número de cartões.

Nas três rodadas que restam da etapa de grupos, o Corinthians pegará o Ituano e o Palmeiras, ambos em confrontos em casa, e o Oeste, em Barueri.