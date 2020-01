RB Bragantino perde em casa para a Inter de Limeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino perdeu em casa por 1 a 0 para a Inter de Limeira, na noite desta segunda-feira (27), pela segunda rodada do Campeonato Paulista.O único gol do jogo saiu logo no início do segundo tempo. Menos de um minuto após o início da segunda etapa, Bruno Oliveira acertou uma cabeçada no ângulo após cobrança de escanteio de Vançan.Os donos da casa ainda pressionaram no fim, mas sem sucesso.Com alto investimento, o clube de Bragança Paulista, que tem como meta ser a quinta força na disputa pelo Estadual, continua sem vitória. Na estreia, ficou no 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro.Com o resultado, os donos da casa amargam a última colocação do grupo D, com apenas um ponto. A Inter de Limeira, que conquistou nesta segunda seus primeiros três pontos, é o vice-líder do grupo C, atrás do São Paulo.Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino visita o Novorizontino, na quinta (30), às 19h15. No mesmo horário, a Inter de Limeira enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.