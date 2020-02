Raí questiona federação e diz que "SP está sendo roubado em casa"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor de Futebol do São Paulo, Raí, reclamou de forma contundente contra a arbitragem no clássico diante do Corinthians, neste sábado (15), no Morumbi. Ao mostrar a insatisfação do clube com um suposto erro do juiz Douglas Marques das Flores ao avaliar um pênalti em Igor Gomes, ele declarou que o "São Paulo está sendo roubado em casa"."É desagradável repetidamente reclamar da arbitragem e agora temos de questionar a política da federação. O São Paulo não pode mais ser cobaia de árbitro inexperiente, e enquanto isso os árbitros mais experientes estão apitando jogos no interior", sentenciou Raí."Estamos sendo roubados dentro de casa, em clássico e contra time pequeno. Vamos questionar e vamos até as últimas consequências até que seja resolvido", complementou o diretor.A revolta da diretoria do São Paulo ficou evidente logo depois do apito final. Raí e Lugano foram em direção da arbitragem na entrada do túnel que leva aos vestiários e reclamaram bastante, mas acabaram contidos pela Polícia Militar.A reclamação de Raí não começou agora. Há dez dias, ele viu o São Paulo ser prejudicado por erros de arbitragem no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, no Morumbi. Na ocasião, dois gols deixaram de ser validados por impedimento e um pênalti em Vitor Bueno não foi marcado."Se não há má vontade da federação, é um erro técnico que tem que ser questionado. A Federação tem de assumir os erros e trazer soluções", complementou o dirigente.Com o empate sem gols, o São Paulo segue fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe tricolor soma nove pontos e tem o mesmo número de Inter de Limeira e Mirassol, mas tem menor número de vitórias e saldo de gols.