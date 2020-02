PSG passa City e vira clube com maior poder financeiro do mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain ultrapassou o Machester City e se tornou o clube com o maior poder financeiro no mundo. É a primeira vez que os ingleses não aprecem no topo do relatório anual da consultoria britânica Soccerex —essa é a terceira edição.O time de Neymar teve uma pontuação de 5,318 em um ranking que considera cinco variáveis: valor do elenco, ativos "tangíveis" —como estádio e centro de treinamento—, dinheiro em caixa, potencial de investimento e dívidas. O Manchester City ficou com 5,197 pontos.De acordo com a consultoria, o PSG assumiu o topo do ranking após reduzir seu endividamento e aumentar suas reservas em caixa.O terceiro lugar do ranking ficou com o Bayern de Munique (3,888 pontos), seguido por Tottenham (3,441) e Real Madrid (3,336).O Brasil não tem nenhum representante entre os cem clubes com maior poder financeiro. Os únicos sul-americanos que entraram na lista são os argentinos River Plate (91º) e Boca Juniors (95º).Os dez clubes com maior poder financeiro do mundo:Paris Saint-Germain (FRA): 5,318 pontosManchester City (ING): 5,197 pontosBayern de Munique (ALE): 3,888 pontosTottenham (ING): 3,441 pontosReal Madrid (ESP): 3,336 pontosArsenal (ING): 3,150 pontosChelsea (ING): 2,893 pontosLiverpool (ING): 2,616 pontosJuventus (ITA): 2,195 pontosBorussia Dortmund (ALE): 2,154 pontos